"Я патриот": Дмитрий Нагиев оправдался перед россиянами

Знаменитость ответил на претензии из-за заграничных заработков

В соцсетях появился отрывок из нового интервью Дмитрия Нагиева, где он отвечает на критику в отношении его заработков на личностных курсах. Как известно, после отказа от большинства ТВ-проектов артист стал вести мастер-классы по саморазвитию в ОАЭ, требуя с участников несколько сотен тысяч рублей. Знаменитость указал, что его возмущает клеймо "инфоцыгана", которое навесили на него многие сограждане после этого.

Нагиев рассказал, что курсы ведет не для заработка. По его словам, особых денег он на этом не получает, поскольку приходит на обучение не так много людей, и больше он тратит на организацию занятий. Свое новое увлечение он воспринимает как попытку принести какую-то пользу обществу и поделиться накопленными знаниями и опытом, а уже потом оставшуюся половину дня провести под дубайским солнцем.

Артист отметил, что одна аренда помещения обходится в 180 тысяч дирхам, или почти 4 млн рублей. За один поток к нему приезжает около 20 человек, которые платят за курс от 14 до 20 тысяч дирхам (300-440 тысяч рублей). При подобных расчетах у него остается еще порядка 3 млн рублей, но Дмитрий уверен, что назвать это нормальным заработком невозможно.

Что касается своих дальнейших трудовых перспектив, Нагиев указал, что рассчитывает на выплаты от государства.

"Я патриот, у меня пенсия. Я посчитал, там косарей 20 будет. Но я ничего не умею, поэтому мечта купить стены, купить квартиру, апартаменты не в одной стране", – гордо ответил артист.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев повысил гонорары за корпоративы в России до 100 тысяч евро.