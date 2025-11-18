Кушанашвили вспомнил свою пьяную драку с Нагиевым в первый день знакомства

"Блеванул на него": Кушанашвили вспомнил о нетрезвой драке с Нагиевым
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube
Свою встречу шоумены припоминают друг другу до сих пор

Скандальный шоумен Отар Кушанашвили вспомнил о давней потасовке с Дмитрием Нагиевым – знакомство двух коллег началось с драки в самолете. Оба в тот момент были пьяны.

Во время драки содержимое желудка Отара полилось на Нагиева. Последний до сих пор припоминает этот факт шоумену.

"У меня это была ежедневная картина, я на всех блевал", – заявил журналист, вспомнив, как "блеванул на него".

Впрочем, давние инциденты остались в далеком прошлом. Отар испытывает уважение к телеведущему – отдает должное дисциплинированности Дмитрия и отсутствию капризов. В этом качестве Нагиев превосходит всех, кого ведущий встречал.

Вместе с тем Отара изумило дружелюбие Нагиева к окружающим – в том числе к тем, с кем он работает. Доброжелательность ведущего распространялась и на стюардесс, и на персонал на съемочной площадке – людей такого склада Кушанашвили просто обожает, не перенося высокомерия.

"Привет, Андрюшенька Малахов", – с иронией добавил Отар, намекая на взаимоотношения с остальными коллегами по профессии.

Ранее Отар заявил, что в свое время получал хорошие деньги на ТВ, когда "мочил" звезд. И накануне эфира даже зачастую не знал, чью репутацию ему придется уничтожить.

Источник: "Ностальжи" ✓ Надежный источник
По теме

Министр обороны Франции случайно "убила" Зеленского

Высокопоставленная француженка попала в очень неудобную ситуацию

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей