Кушанашвили вспомнил свою пьяную драку с Нагиевым в первый день знакомства

Свою встречу шоумены припоминают друг другу до сих пор

Скандальный шоумен Отар Кушанашвили вспомнил о давней потасовке с Дмитрием Нагиевым – знакомство двух коллег началось с драки в самолете. Оба в тот момент были пьяны.

Во время драки содержимое желудка Отара полилось на Нагиева. Последний до сих пор припоминает этот факт шоумену.

"У меня это была ежедневная картина, я на всех блевал", – заявил журналист, вспомнив, как "блеванул на него".

Впрочем, давние инциденты остались в далеком прошлом. Отар испытывает уважение к телеведущему – отдает должное дисциплинированности Дмитрия и отсутствию капризов. В этом качестве Нагиев превосходит всех, кого ведущий встречал.

Вместе с тем Отара изумило дружелюбие Нагиева к окружающим – в том числе к тем, с кем он работает. Доброжелательность ведущего распространялась и на стюардесс, и на персонал на съемочной площадке – людей такого склада Кушанашвили просто обожает, не перенося высокомерия.

"Привет, Андрюшенька Малахов", – с иронией добавил Отар, намекая на взаимоотношения с остальными коллегами по профессии.

Ранее Отар заявил, что в свое время получал хорошие деньги на ТВ, когда "мочил" звезд. И накануне эфира даже зачастую не знал, чью репутацию ему придется уничтожить.