Кушанашвили признался, что ему платили за унижения артистов в "Акуле пера"

Зачастую журналист даже не был в курсе, кого из звезд придется оскорблять на этот раз

Скандальный шоумен Отар Кушанашвили рассказал, что получал хороший гонорар за оскорбления артистов на ТВ. Правда, как признает сам, эта часть его профессии не имеет ни малейшего отношения к журналистике.

В таких случаях Отар даже не был в курсе, какого гостя придется оскорблять и унижать. Так он зарабатывал себе на жизнь.

"Мне платили деньги за то, чтобы я каждого гостя назвал <...>. Не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева", – признается Отар в шоу "Ностальжи".

Та самая скандальная программа – "Акулы пера", которую телеведущий называет характерной для эпохи 1990-х годов. Программа выходила на "ТВ-6", просуществовав почти четыре года, до конца декабря 1998-го.

Ведущий шоу Роман Косицын даже пошутил, что, принимая во внимание закадровое общение, Отар теперь готов оскорблять всех совершенно бесплатно – что развеселило Кушанашвили.

Кстати, скандальный журналист признавался, что в 2010-х его звал на украинский телеканал "Интер" Владимир Зеленский, занимавший в тот момент пост продюсера. Кушанашвили утвердили в паре с Юлией Литвиненко вести проект "Разбор полетов" и платили за выпуск восемь тысяч долларов. Проработал там Отар три года.