Кушанашвили раскритиковал Катю Гордон из-за Блиновской

Журналист в свойственной ему манере не стал подбирать деликатные формулировки

Журналист Отар Кушанашвили резко прошелся по адвокату Екатерине Гордон из-за ее слов в защиту Елены Блиновской, известной как "королева марафонов". Свою позицию он изложил на просторах интернет-пространства.

Знаменитый юрист ранее утверждала, что звезда курсов по исполнению желаний не заслуживает тюремного наказания, так как на ней остается ответственность за наследников, а ее действия якобы не тянут на серьезные преступления.

Кроме того, адвокат осудила уголовное преследование актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвиняют в контрабанде запрещенных веществ.

Шоумен, в свою очередь, заявил, что благородные речи блондинки скорее похожи на поводы для громких заголовков, чем на реальную аргументацию. Он заметил, что многие люди могли отдавать теперь сидящему за решеткой блогеру свои последние деньги, поверив ее обещаниям. Журналист считает, что подобные обстоятельства адвокат намеренно игнорирует.

Он добавил, что поведение Блиновской на свободе также вызывало вопросы – она вела себя крайне вызывающе часто пыталась демонстрировать всем свое превосходство.

К слову, недавно шоумен раскрыл истинную причину краха семьи Дибровых.