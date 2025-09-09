"Он пошутил": Губерниев оценил признание обедневшего "патриота" Нагиева

По его словам, артист никого не хотел обидеть своими словами

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу недавнего скандального заявления Дмитрия Нагиева. По его мнению, артист говорил несерьезно и просто эпатировал публику.

Ранее в одном из интервью ведущий признался, что не накопил особо денег на жизнь. Сейчас у него на счетах лежит около шести миллионов рублей – эти средства он считает несерьезными и мечтает иметь достаточно доходов, чтобы приобрести недвижимость за границей. Вместе с этим Дмитрий отметил, что является патриотом и надеется на свою пенсию от государства в 20 тысяч рублей.

Губерниев, в свою очередь, напомнил, что Нагиев не является бедным артистом, поэтому все его заявления выглядят странно.

"Может, он так пошутил. Мы знакомы, он неплохой парень и хороший артист. Пенсия у него, наверное, будет небольшая, как и у нас всех. Но что-то мне подсказывает, что нуждаться Нагиев на пенсии не будет", – сказал комментатор.

Ведущий отметил, что пенсионные выплаты в стране в целом невысокие, поэтому в подсчетах Дмитрия нет ничего оскорбительного, хотя некоторые восприняли его слова как высмеивание размера российских пенсий. По словам Губерниева, хотелось бы, чтобы в обозримом будущем ситуация с соцобеспечением была лучше, но скорее всего особых изменений ждать не стоит.