"Он пошутил": Губерниев оценил признание обедневшего "патриота" Нагиева

Фото: АГН "Москва"
По его словам, артист никого не хотел обидеть своими словами

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу недавнего скандального заявления Дмитрия Нагиева. По его мнению, артист говорил несерьезно и просто эпатировал публику.

Ранее в одном из интервью ведущий признался, что не накопил особо денег на жизнь. Сейчас у него на счетах лежит около шести миллионов рублей – эти средства он считает несерьезными и мечтает иметь достаточно доходов, чтобы приобрести недвижимость за границей. Вместе с этим Дмитрий отметил, что является патриотом и надеется на свою пенсию от государства в 20 тысяч рублей.

Губерниев, в свою очередь, напомнил, что Нагиев не является бедным артистом, поэтому все его заявления выглядят странно.

"Может, он так пошутил. Мы знакомы, он неплохой парень и хороший артист. Пенсия у него, наверное, будет небольшая, как и у нас всех. Но что-то мне подсказывает, что нуждаться Нагиев на пенсии не будет", – сказал комментатор.

Ведущий отметил, что пенсионные выплаты в стране в целом невысокие, поэтому в подсчетах Дмитрия нет ничего оскорбительного, хотя некоторые восприняли его слова как высмеивание размера российских пенсий. По словам Губерниева, хотелось бы, чтобы в обозримом будущем ситуация с соцобеспечением была лучше, но скорее всего особых изменений ждать не стоит.

Источник: Sports24
