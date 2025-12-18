Сыну режиссера Роба Райнера грозит высшая мера по делу об убийстве родителей

Наследник звезды Голливуда отказался признавать вину

Сын голливудского режиссера Роба Райнера Ник обвиняется в убийстве родителей: ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Мужчина уже предстал перед судом.

Напомним, супружеская пара была обнаружена несколькими днями ранее в своем доме в Лос-Анджелесе. Официальное заключение судмедэксперта гласит, что обоим были нанесены множественные раны острым предметом. По версии следствия, убийство произошло в спальне Роба и Мишель.

32-летний Ник Райнер оказался под стражей. Мужчина появился на суде в специальном защитном жилете – он используется для заключенных, которые могут совершить самоубийство. Ник не признал вину. Заседание перенесено на 7 января 2026 года.

Окружной прокурор сообщил, что обвинение строится на основе пункта "убийство первой степени". Отягчающим обстоятельством является "смертельно опасное оружие", передает женский журнал "Клео.ру".

Защищает Ника Райнера в суде адвокат Алан Джексон, который ранее защищал скандального Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.

По информации Los Angeles Times, Ник был обнаружен на юге города, в 24 км от места убийства. Позднее он был взят под стражу.