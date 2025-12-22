Собянин: в транспорте началась установка турникетов московского производства

Курс рубля
В столичном транспорте начали устанавливать самое современное оборудование московского производства. В частности, новые турникеты и информационный терминал по продаже билетов (ИТПБ) уже работают в терминале №1 городского вокзала Нижегородская. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По оценке специалистов, новые отечественные турникеты более компактные и, главное, у них выше скорость отклика: они срабатывают на 20% быстрее предыдущих. Таким образом пропускная способность пассажиропотока в час пик с их помощью увеличивается на 40%.
"Они поддерживают все действующие способы оплаты проезда: от классических до самых передовых. Можно пользоваться виртуальной "Тройкой", Системой быстрых платежей и биометрией. Цветовая подсветка и виброотклик подскажут, списались ли средства",
– перечислил мэр преимущества новых турникетов в своем канале в мессенджере МАХ. Планируется, что в наступающем году они появятся на 25 станциях столичного метро.
Достоинства новых информационных терминалов по продаже билетов не менее весомы. Они также работают быстрее предшественников, имеют технологии защиты банковских. А еще на новых ИТПБ можно построить маршрут на схеме метро.
До конца текущего года такие терминалы появятся на станциях "Кунцевская" БКЛ, а также "ВДНХ" и "Медведково" Калужско-Рижской линии. А через год их станет не менее 450 по всему метро.
