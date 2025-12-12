Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"

Собянин открыл уникальный каток в "Лужниках"
Фото: АГН Москва/ Новосильцев Артур
Первый этап благоустройства территории спортивного комплекса завершен

В "Лужниках" открылся уникальный мультимедийный каток. Ледовая поверхность заняла все пространство перед Большой спортивной ареной и близлежащие аллеи. Таким образом новый каток в "Лужниках" стал одним из самых больших в столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, с открытием катка завершен первый этап благоустройства территории олимпийского комплекса.

"Лужники переживают свое возрождение. Создаем здесь первоклассный олимпийский комплекс и уникальную, одну из лучших в городе, зону для отдыха, прогулок и занятий спортом",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Новый каток украшен художественной подсветкой со звуковым оформлением и инсталляциями. Тут же установлена большая новогодняя елка. А по вечерам на фасаде арены будут демонстрировать мультимедийные шоу, которыми можно будет наслаждаться во время катания. Пункты проката, обогрева, зона для маленьких детей здесь также есть.

Весной с наступлением теплой погоды на месте катка появится пространство с фонтаном, где будут устраивать водные шоу.

В рамках первого этапа благоустройства в Лужниках также уже построили 10 павильонов для кафе, кондитерских, ресторанов. Кроме того, специалисты привели в порядок причал "Лужники-Центральный". Он станет конечной остановкой четвертого речного маршрута "Лужники-Киевский", движение по которому планируется открыть весной 2026 года.

Далее план благоустройства включает в себя набережную Москвы-реки, территорию Фестивальной площади, пространство "Под Мостом", где появятся зоны для занятий воркаутом и игры в стритбол, скейт-парк; беговую инфраструктуру. Эти работы должны быть завершены в 2027 году.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
