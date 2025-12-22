Возле станции "Ильинская" построят дублер Новорижского шоссе - Собянин

Жителям Кунцева и Красногорска станет удобнее добираться до метро, крупных ТЦ и других городских объектов

Около будущей станции "Ильинская" строящейся Рублево-Архангельской линии метро появится почти 13 километров новых дорог. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Развитие сети метрополитена идет в столице активными темпами, и очень важно сразу продумывать планировку территории так, чтобы пассажирам было удобно добираться до новых станций, а местным жителям – получать комфортную городскую среду с востребованной инфраструктурой. Поэтому при строительстве метро сразу планируется и развитие улично-дорожной сети.

В частности, возле будущей "Ильинской" решено построить совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону Московской области, а также путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе для съезда в сторону будущего транспортного узла "Ильинская". Кроме того, в планах возвести эстакаду от станции "Ильинская" на Новорижское шоссе в сторону области. Безусловно, проект предусматривает локальные дорожные развязки и проезды. Также здесь появится очистное сооружение и здание конечной станции городского наземного транспорта с отстойно-разворотной площадкой.

"Сделаем два многоуровневых перехватывающих паркинга, обустроим остановки городского транспорта, а также новый маршрут наземного транспорта для связи смарт-района СберСити со станцией "Ильинская",

– написал мэр в своей канале в мессенджере МАХ.

В общей сложности в рамках проекта будет построено почти 13 км дорог и шесть искусственных сооружений. В результате транспортное сообщение между Новорижским и Ильинским шоссе улучшится, а жители Кунцева и Красногорска получат возможность удобно добираться не только до метро, но и другим городским объектам.