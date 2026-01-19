Рост инвестиций в ОЭЗ "Технополис Москва" ожидается в 2,4 раза – Собянин

История площадки ведется с 2026 года

Особая экономическая зона "Технополис Москва" отмечает юбилей. 20 лет назад, 18 января 2006 года, между правительством РФ и властями города было заключено соглашение о создании на территории столицы особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Под управление правительства Москвы она перешла в сентябре 2016 года, в тех пор достигла небывалых высот развития. О том, что собой представляет ОЭЗ "Технополис Москва" сегодня, рассказал мэр Сергей Собянин.

В настоящий момент ОЭЗ – это более двух миллионов квадратных метров современных производств и деловых объектов. Здесь трудятся свыше 240 компаний, а число рабочих мест превысило 30 тысяч. Предприятия "Технополиса Москва" производят важные и порой уникальные товары не только для столицы, но и всей России и даже для зарубежных партнеров.

При этом ОЭЗ "Технополис Москва" постоянно расширяется. Лишь за последний год под его знаменем открылись несколько передовых предприятий:

В мае начал работу робоцентр компании "Технорэд". Теперь предприятие может выпускать больше промышленных роботов. Такие машины помогают предприятиям работать эффективнее, а это в свою очередь дает толчок развитию экономики.

В октябре на площадке "Алабушево" стартовало производство инновационных лекарств. Новый завод принадлежит компании "Генериум‑Некст".

Недавно запустили производство фотонных интегральных схем (ФИС). С ними данные будут передаваться в 100 раз быстрее. Московский центр фотоники – первый в России, где производят такие схемы.

В развитие промышленности в столичной ОЭЗ уже вложено около 490 млрд рублей – это деньги из частных и бюджетных источников. Ожидается, что к 2030 году объем инвестиций вырастет в 2,4 раза и достигнет 1,2 трлн рублей.