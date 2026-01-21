Отбор компаний для размещения в креативном кластере "Сколково" открыт - Собянин

Курс рубля
Начался отбор компаний для размещения в креативном кластере "Сколково". Об этом сообщил в среду, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин в своей канале в мессенджере МАХ.
Сколковский креативный кластер задуман как центр притяжения талантливых специалистов в медиасфере и занимающихся созданием как соответсвующих технологий, так и собственного контента.
"Первую очередь креативной площадки – кластер видеоигр и анимации – мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий", – сообщил мэр.
Подать заявку на резидентство нужно через цифровую платформу Московского инновационного кластера i.moscow. Там же можно получить ответы на вопросы по теме проекта.
Сейчас открыто семь направлений, в рамках которых работают претенденты:
При рассмотрении заявки организаторы учтут имеющиеся патенты в данной области, опыт реализации проектов и создания инновационных продуктов, востребованность и конкурентоспособность разработок в сфере медиатехнологий.
Участники, получившие статус резидента, смогут пользоваться офисными помещениями, центром обработки данных, зоной пилотирования технологий и прочей инфраструктурой. Кроме того, они могут рассчитывать на поддержку города, в том числе льготы и меры продвижения.
