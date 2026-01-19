Столичных певцов и музыкантов приглашают в творческий лагерь "Молодежь Москвы"

Столичных певцов и музыкантов приглашают в творческий лагерь "Молодежь Москвы"
Фото: mos.ru
Отточившие мастерство участники смогут выйти на городскую сцену

В кинопарке "Москино" этой зимой развернется необычная творческая площадка: в рамках проекта "Зима в Москве" здесь откроется лагерь "Молодежь Москвы". Первая смена под названием "Искусство голоса" пройдет с 15 по 20 февраля и соберет талантливых вокалистов, музыкантов и композиторов столицы в возрасте от 18 до 35 лет. Для участников это шанс не просто поучиться у профессионалов, но и заявить о себе, подготовив яркие номера для городских выступлений.

Программа задумана как интенсивный образовательный марафон, где теория тесно переплетается с практикой. Молодые люди погрузятся в мир сценического мастерства: изучат разные вокальные стили и техники, поработают с инструментами, попробуют силы в создании аранжировок. Для тех, кто уже выступает в составе коллективов, предусмотрены специальные занятия по командной работе – они помогут отточить ансамблевое звучание и раскрыть потенциал каждого участника группы.

Особое место в расписании займут встречи с признанными мастерами. Известные наставники проведут мастер‑классы и лекции, поделятся секретами профессии и дадут ценные рекомендации. Вечерние мероприятия создадут непринужденную атмосферу для обмена идеями и неформального общения – так рождается творческое содружество, которое часто становится началом совместных проектов.

Нововведением смены станет трек "Искусство постановки". Он откроет двери для режиссеров, сценаристов и продюсеров, мечтающих создавать шоу и концертные программы. Участники трека пройдут весь путь от замысла до воплощения: разработают концепцию, напишут сценарные планы, подготовят документацию и вместе воплотят идею в жизнь. Это редкая возможность увидеть, как рождается зрелище, и внести свой вклад в его создание.

Организаторы позаботились о том, чтобы участие было доступно каждому талантливому соискателю: проживание, питание и образовательные модули предоставляются бесплатно. Чтобы попасть в лагерь, нужно до 31 января подать заявку на портале "Молодежь Москвы", прикрепив портфолио. Кандидатов, прошедших отбор, пригласят на онлайн‑собеседование – это финальный этап перед зачислением в программу.

По итогам смены лучшие номера войдут в репертуар городских площадок в рамках проекта "Зима в Москве".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
