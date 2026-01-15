Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства

Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства
Фото: mos.ru
Гранты получат победители в 34 номинациях

Прием заявок на премию в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи в Москве открыт. Об этом объявил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ в четверг, 15 января.

История конкурса ведется с 2015 года. Но в этом году правила изменились: теперь подать заявку на соискание гранта могут учащиеся всех московских образовательных организаций в сфере культуры и искусства, то есть не только городских, но и федеральных и даже частных.

Молодые москвичи могут продемонстрировать свои таланты в десятках творческих направлений – от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Всего представлено 34 номинации, для победителей предусмотрено 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тыс. рублей. Общий денежный фонд премии в 2026 году превышает 13 млн рублей.

Торжественное вручение наград традиционно проходит в конце мая – начале июня.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
