Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства

Прием заявок на премию в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи в Москве открыт. Об этом объявил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ в четверг, 15 января.
История конкурса ведется с 2015 года. Но в этом году правила изменились: теперь подать заявку на соискание гранта могут учащиеся всех московских образовательных организаций в сфере культуры и искусства, то есть не только городских, но и федеральных и даже частных.
Молодые москвичи могут продемонстрировать свои таланты в десятках творческих направлений – от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Всего представлено 34 номинации, для победителей предусмотрено 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тыс. рублей. Общий денежный фонд премии в 2026 году превышает 13 млн рублей.
Торжественное вручение наград традиционно проходит в конце мая – начале июня.
