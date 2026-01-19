Собянин рассказал о развитии сети водоснабжения в столице

Прокладка труб сегодня ведется преимущественно бестраншейным способом

Надежная система водоснабжения и водоотведения – один из краеугольных камней обеспечения качества городской жизни, без которых невозможно комфортное проживание миллионов москвичей и планомерное развитие мегаполиса. Именно поэтому обновление водопроводных и канализационных коммуникаций остается одним из ключевых приоритетов столичного хозяйства.

В 2025 году Москва достигла серьезного прогресса в этой сфере: суммарная протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных сетей превысила 290 километров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. В частности, в рамках комплексного благоустройства были модернизированы сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе.

При проведении работ специалисты чаще всего применяли бестраншейные технологии, которые существенно меняют привычный облик строительных площадок. Вместо масштабных раскопок – аккуратные технологические отверстия, через которые прокладывают новые коммуникации. Этот метод не только сокращает объем земляных работ, но и снижает нагрузку на дорожную сеть, уменьшает воздействие на городскую среду и позволяет выполнять задачи в более сжатые сроки. А при реконструкции изношенных участков успешно используется способ "труба в трубе", когда новую трубу протягивают внутри старой, которая становится защитным футляром. В результате обновление коммуникаций проводится без демонтажа старых конструкций.

Стоит отметить, что на смену традиционным металлическим трубам сегодня пришли отечественные изделия из полиэтилена и стеклопластика. Эти материалы обладают рядом существенных преимуществ: они не подвержены коррозии, отличаются повышенной прочностью и меньше накапливают отложения на внутренних стенках. Долговечность таких труб при минимальных затратах на обслуживание делает их оптимальным решением для Москвы, где сети работают в условиях постоянных высоких нагрузок.