Психолог Сальникова назвала фрукт, способный повысить концентрацию

Полезный перекус поможет взбодриться

Психолог Дарья Сальникова рассказала, что обычные цитрусовые могут заметно улучшать внимание и помогать быстрее прийти в рабочее состояние. Она объяснила, что яркий, насыщенный вкус таких фруктов действует как мощный сенсорный раздражитель, который буквально "включает" мозг.

По словам специалиста, апельсины, лимоны и грейпфруты особенно полезны тем, кто работает допоздна или испытывает упадок сил. Она обратила внимание, что шоколад в подобных ситуациях дает лишь кратковременный эффект: уровень глюкозы сначала резко повышается, а затем так же быстро падает, вызывая сонливость. Цитрусовые же, напротив, помогают мягко взбодриться и дольше сохранять ясность мышления.

Сальникова подчеркнула, что питание напрямую влияет на гормональный фон, настроение и способность концентрироваться, и при грамотном подходе может стать настоящим помощником для психического здоровья. Она отметила, что важно прислушиваться к реакциям организма и использовать еду осознанно, а не автоматически.

Также психолог добавила, что роль играет не только вкус, но и запах цитрусовых. Она сообщила, что аромат апельсина или лимона способен усиливать концентрацию, поэтому в рабочей обстановке можно использовать эфирные масла с цитрусовыми нотами как дополнительный стимул для внимания и бодрости. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".