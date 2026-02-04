Психолог Сальникова назвала фрукт, способный повысить концентрацию

Назван фрукт, способный повысить концентрацию
Фото: www.unsplash.com
Полезный перекус поможет взбодриться

Психолог Дарья Сальникова рассказала, что обычные цитрусовые могут заметно улучшать внимание и помогать быстрее прийти в рабочее состояние. Она объяснила, что яркий, насыщенный вкус таких фруктов действует как мощный сенсорный раздражитель, который буквально "включает" мозг.

По словам специалиста, апельсины, лимоны и грейпфруты особенно полезны тем, кто работает допоздна или испытывает упадок сил. Она обратила внимание, что шоколад в подобных ситуациях дает лишь кратковременный эффект: уровень глюкозы сначала резко повышается, а затем так же быстро падает, вызывая сонливость. Цитрусовые же, напротив, помогают мягко взбодриться и дольше сохранять ясность мышления.

Сальникова подчеркнула, что питание напрямую влияет на гормональный фон, настроение и способность концентрироваться, и при грамотном подходе может стать настоящим помощником для психического здоровья. Она отметила, что важно прислушиваться к реакциям организма и использовать еду осознанно, а не автоматически.

Также психолог добавила, что роль играет не только вкус, но и запах цитрусовых. Она сообщила, что аромат апельсина или лимона способен усиливать концентрацию, поэтому в рабочей обстановке можно использовать эфирные масла с цитрусовыми нотами как дополнительный стимул для внимания и бодрости. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру"

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

В США рассказали, чем обернутся для Зеленского авиаудары по Украине

Действующий режим уже не способен справиться с масштабным коллапсом

Генсек НАТО выступил в Раде и объявил Киеву плохие новости

Рютте не стал скрывать реальное положение дел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей