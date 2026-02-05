Семейные ужины снижают риск появления вредных привычек у подростков

Курс рубля
Американские ученые выяснили, что регулярные семейные ужины могут заметно снизить риск формирования вредных привычек у подростков. Анализ охватил более двух тысяч семейств с детьми от 12 до 17 лет и был сосредоточен не на меню, а на качестве общения за столом, уровне вовлеченности родителей и отсутствии отвлекающих факторов вроде гаджетов.
Выяснилось, что у детей, не переживших серьезных психологических травм, теплые и регулярные совместные ужины уменьшали вероятность употребления спиртных напитков и вредных веществ на 22–34%. Однако у детей с несколькими тяжелыми травмами в прошлом этот эффект практически не проявлялся.
Отмечается, что ключевую роль играет не сам прием пищи, а живая связь между родителями и детьми. Разговоры, внимание и чувство безопасности, возникающие за общим столом, помогают выстроить доверие и поддерживать здоровые модели поведения. Для большинства подростков такой простой семейный ритуал становится важным фактором долгосрочного благополучия. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".
