Собянин: Москва увеличила выпуск инновационных лекарственных средств

Фото: АГН Москва/ Никеричев Андрей
Развитие фармпроизводства идет при активной поддержке города

Москва наращивает объемы выпуска инновационных лекарственных средств. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, за 11 месяцев прошлого года производство таких препаратов в столице увеличилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На сегодняшний день Москва является лидером по объему фарминдустрии в стране, а также по количеству выводимых на рынок лекарственных препаратов нового поколения, в том числе для лечения сложных и редких (орфанных) заболеваний.

Особое внимание уделяется биофарме. Так, один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает биоаналог тромболитического средства алтеплаза, который помогает пациентам при остром инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Другой резидент площадки производит первый российский оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза. Московские фармпредприятия создают биопрепараты для терапии рака молочной железы, колоректального рака, неходжкинской лимфомы, ревматоидного артрита, болезни Крона и пр.

Москва поддерживает производителей, работающих в такой важной сфере как здравоохранение и фармакология. Для них разработан целый пакет мер, в который входят льготные кредиты, преференции по налогам, особые условия по аренде помещений и т.п. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
