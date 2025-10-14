В экоточках Москвы теперь можно сдать блистеры от лекарств

В экоточках Москвы теперь можно сдать блистеры от лекарств
Фото: АГН Москва/ Белицкий Дмитрий
При выбрасывании с бытовым мусором такая упаковка наносит вред окружающей среде

В Москве теперь можно сдать на переработку фольгированные блистеры от лекарств. Прием организован в рамках проекта "Экоточки Москвы". Уже установлено 45 контейнеров для сбора, в том числе в аптеках, медицинских центрах и поликлиниках в разных районах города. Через год их количество будет удвоено.

"В России ежегодно производят миллиарды упаковок лекарств, около 60% из которых – в блистерах. Между тем это сложный вид отходов, входящие в состав материалы могут разлагаться около 700 лет. Благодаря раздельному сбору мы не допускаем загрязнения почвы и воды, предотвращаем ущерб здоровью животных, птиц и человека, а также возвращаем ценные ресурсы в производственный цикл",

– пояснила глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Как отмечают специалисты, блистерную упаковку делают из пластика и алюминиевой фольги, поэтому ее нельзя перерабатывать вместе с обычными бытовыми отходами. При раздельном сборе материалы, полученные при утилизации блистеров, вернутся в хозяйственный оборот.

В настоящее время в Москве открыто порядка 600 пунктов приема различных видов вторсырья. Горожане, заботящиеся об экологии, сдают ненужную одежду и текстиль, макулатуру и книги, автомобильные шины, электронику, аккумуляторы, пластиковые крышечки и пр.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

