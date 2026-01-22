The War Zone: новые "Искандеры" угрожают существованию НАТО в Европе

Запад обеспокоен возможным размещением новейшего оружия в Калининградской области

Россия использовала усовершенствованные "Искандеры", нанеся минимум один удар по цели в Винницкой области в ночь на 20 января. Об этом пишет The War Zone. В материале говорится, что сообщения о том, что РФ готовится к серийному производству новой версии баллистической ракеты малой дальности с большей дальностью и точностью, начали появляться с 2025 года.

Из статьи следует, что дальность действия твердотопливных баллистических ракет 9М723 ракеты "Искандер-М" ( 9К720 ) составляет 500 км. Однако есть информация о том, что дальность может быть и больше.

Предполагается, что новая версия с неизвестным названием имеет дальность минимум 1000 км. Неофициально ее называют "Искандер-1000". Украинская сторона же именует ее "Искандер-И".

В материале говорится, что в контексте информации о новейшем вооружении России, данные о котором пока отсутствуют, уместно упомянуть, что новость о модернизированных "Искандерах" появились после того, как США вышли из договора ДРСМД. Соглашение прежде запрещало СССР (а затем и России) и Штатам размещать на земле любые обычные или несущие ядерные боеголовки ракеты любого типа, способные поражать цели на расстоянии от 500 до 5500 километров.

"Снятие с вооружения РСМД освобождает Россию от подобных ограничений, в том числе и в отношении модификаций "Искандера". Таким образом, "Искандер-1000" будет иметь значение не только в конфликте на Украине (способность поражать цели на западе страны), но и против НАТО в Европе. При запуске с Калининградского эксклава дальность действия "Искандера-1000" охватит почти весь регион Балтийского моря, всю Данию и большую часть Германии", – говорится в материале.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что новые "Искандеры" способны изменить ход СВО за счет наносимого украинской обороноспособности урона в глубоком тылу ВСУ.