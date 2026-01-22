The War Zone: новые "Искандеры" угрожают существованию НАТО в Европе

The War Zone: новые "Искандеры" угрожают существованию НАТО в Европе
Фото: Mil.ru/commons.wikimedia.org
Запад обеспокоен возможным размещением новейшего оружия в Калининградской области

Россия использовала усовершенствованные "Искандеры", нанеся минимум один удар по цели в Винницкой области в ночь на 20 января. Об этом пишет The War Zone. В материале говорится, что сообщения о том, что РФ готовится к серийному производству новой версии баллистической ракеты малой дальности с большей дальностью и точностью, начали появляться с 2025 года.

Из статьи следует, что дальность действия твердотопливных баллистических ракет 9М723 ракеты "Искандер-М" ( 9К720 ) составляет 500 км. Однако есть информация о том, что дальность может быть и больше.

Предполагается, что новая версия с неизвестным названием имеет дальность минимум 1000 км. Неофициально ее называют "Искандер-1000". Украинская сторона же именует ее "Искандер-И".

В материале говорится, что в контексте информации о новейшем вооружении России, данные о котором пока отсутствуют, уместно упомянуть, что новость о модернизированных "Искандерах" появились после того, как США вышли из договора ДРСМД. Соглашение прежде запрещало СССР (а затем и России) и Штатам размещать на земле любые обычные или несущие ядерные боеголовки ракеты любого типа, способные поражать цели на расстоянии от 500 до 5500 километров.

"Снятие с вооружения РСМД освобождает Россию от подобных ограничений, в том числе и в отношении модификаций "Искандера". Таким образом, "Искандер-1000" будет иметь значение не только в конфликте на Украине (способность поражать цели на западе страны), но и против НАТО в Европе. При запуске с Калининградского эксклава дальность действия "Искандера-1000" охватит почти весь регион Балтийского моря, всю Данию и большую часть Германии", – говорится в материале.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что новые "Искандеры" способны изменить ход СВО за счет наносимого украинской обороноспособности урона в глубоком тылу ВСУ.

Источник: The War Zone
По теме

На Украине заметили тревожную деталь в словах Трампа о Зеленском

Американский лидер оказался не в курсе реального положения дел

"Наверняка выстрелит": заявление Киева о новом оружии вызвало переполох в Японии

Власти Незалежной продолжают бросаться громкими угрозами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей