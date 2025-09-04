Политолог Михайлов рассказал о сигнале Азербайджану из Кремля

Баку отлично поработал на то, чтобы испортить отношения с Москвой

Москва недвусмысленно дала понять Азербайджану, что прежняя модель отношений ее больше не устраивает. Жесткая риторика Баку, включающая в себя обвинения в адрес России, вызвала в Москве раздражение и соответствующую реакцию. Политолог Евгений Михайлов подчеркнул, что Владимир Путин во время саммита ШОС холодным рукопожатием показал Ильхаму Алиеву: "как раньше уже не будет, если напряжение сохранится".

Эксперт отмечает, что дополнительным источником напряженности могут быть внешние силы. В частности, Турция и Великобритания заинтересованы в том, чтобы подталкивать Азербайджан к обострению. При этом часть азербайджанской элиты фактически зависима от Запада, поскольку ее активы находятся в зарубежных банках.

Несмотря на это, сотрудничество с Россией экономически выгоднее. Тем более, что Москва пока избегает резких шагов. В Кремле рассчитывают, что у Баку хватит прагматизма пересмотреть свой подход.

Михайлов напомнил, что Россия обладает достаточным количеством рычагов давления – от политических до экономических. Прямое военное противостояние не рассматривается, но меры воздействия могут оказаться весьма ощутимыми.

Сейчас Москва придерживается сдержанной линии, учитывая и наличие многочисленной азербайджанской диаспоры в России. Однако в случае сохранения конфронтационной линии ситуация может измениться.

Михайлов подытожил, что Россия готова к сотрудничеству, но если Баку не проявит заинтересованности, то внимание будет переориентировано на другие направления, в том числе на страны Глобального Юга. По его словам, в этом случае "Азербайджан уже не будет для нас настолько интересен".

