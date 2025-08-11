Баку объявило о мести Москве за удар по энергообъекту Азербайджана

Баку объявило о мести Москве за удар по энергообъекту Азербайджана
Фото: Vasyatka1 / wikimedia.org
В республике пригрозили начать официальные поставки оружия на Украину

После новости о том, что Баку намерен оказать Киеву помощь с энергоносителями, нефтебаза SOCAR, или Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, была атакована дронами. В администрации Ильхама Алиева объявили, что это были "целенаправленные удары России" на энергообъект.

Такое заявление указано в сообщении пресс-службы офиса президента, где указали, что это не первое нападение на азербайджанский инфраструктурный объект на территории Украины. По заявлению Баку, ранее удар пришелся по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в страну.

После этого власти республики сообщили, что если атака на энергообъекты продолжится, они могут снять запрет на поставки оружия Украине. По их словам, в последнее время удары стали носить систематический характер, и они не могут на это не ответить.

"Данная ситуация вынуждает Баку предпринимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двухсторонних отношениях", – заявили близкие к администрации Алиева источники.

Вскоре после атаки на нефтебазу SOCAR Баку объявило, что выделит Киеву гуманитарную помощь в 2 млн долларов, чтобы закупить и отправить в страну электрооборудование азербайджанского производства. 

Источник: Caliber
