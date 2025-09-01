Политолог Рубаев рассказал об усилении милитаристских настроений в Азербайджане

Объявлено о "еще одной СВО" — в Азербайджане "готовятся к войне"
Фото: соцсети
Эксперты из разных стран внимательно следят за развитием событий

Отношения Москвы и Баку стремительно обостряются. Эксперт по мировой политике Аслан Рубаев заявил, что азербайджанские власти проводят милитаристскую политику и действуют так, будто действительно "готовятся к войне".

По его словам, ситуация вышла из-под контроля, а тревогу вызывает не только курс Баку, но и отсутствие четкой реакции со стороны нашей страны. Специалист по международным отношениям напомнил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев открыто поддерживает украинское государство и сближается с Анкарой, Лондоном и Тель-Авивом, отодвигая Москву на второй план.

На фоне уже явно обозначившейся антироссийской повестки Азербайджана перспективы улучшения отношений выглядят туманно, а дальнейшая эскалация – более чем вероятна.

Специалист предупредил: если бакинские партнеры продолжат нынешний курс, наша страна может быть вынуждена вмешаться. В целом, по его мнению, есть вероятность, что нам придется провести еще одну СВО – в южно-кавказском регионе или даже в Казахстане, где, по его словам, Москва тоже теряет суверенное влияние.

"Прогнозирую, что одной из горячих точек будет либо Южный Кавказ, где мы вынуждены будем провести еще одну СВО, либо Казахстан", – поделился мрачным прогнозом аналитик.

К слову, ранее четкий сигнал российского главнокомандующего Владимира Путина Западу описали одной фразой.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
