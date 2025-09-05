Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Команда лидера не просто так прибегает к повышенным мерам безопасности

Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил одну из немногочисленных поездок за границу – лидер прибыл в Китай, где провел переговоры с Владимиром Путиным. По итогам беседы российские журналисты заметили одну странность в поведении охранников главы КНДР – как только Ким ушел, они протерли за ним все стулья, а также забрали с собой стакан, из которого он пил воду.

Как сообщают зарубежные СМИ, это не единственные примеры неожиданного поведения делегации Северной Кореи. По их информации, лидеру также привезли в Пекин личный унитаз, собственные мусорные пакеты и специальные контейнеры для окурков. Биолог Константин Китаев объяснил, чем могли быть вызваны такие чрезвычайные меры безопасности.

По словам специалиста, некоторые биологические следы Ким Чен Ына подходят для создания персонального вируса. Из-за опасений о здоровье главы государства его охрана старается держать все в строгой секретности, что включает в себя ликвидацию любых генетических меток.

"Теоретически можно разработать в лаборатории вирус, который будет поражать людей выборочно. То есть для определенных людей такой вирус будет более опасен, чем для других", – заявил биолог.

На месте переговоров с Путиным Ким вполне мог оставить следы слюны, волосы, частички кожи, которые подошли для создания персональной болезни, отметил он.