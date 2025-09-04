Кабанов: Путин послал "охлаждающий" сигнал Алиеву во время визита в Китай

Президент не стал вести беседы с главой республики после всех скандальных заявлений

Окончание китайской поездки Владимира Путина развеяло главную интригу – российский президент так и не провел личную беседу с Ильхамом Алиевым на фоне обострения отношений между двумя странами. Лидеры лишь пару раз обменялись короткими рукопожатиями, что, по мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, стало сигналом "охлаждения" со стороны главы России.

Эксперт обратил внимание на то, что Путин, подойдя к коллеге, ограничился лишь мимолетным приветствием, не задерживаясь на теплую беседу. Назвать это дружеской встречей, как было раньше, нельзя – скорее обычным формально-официальным жестом. По его мнению, так президент продемонстрировал свое отношение к смене азербайджанской политики.

"Протокольное холодное приветствие со стороны Президента России – это сигнал всем азербайджанским лоббистам в нашей стране о том, что сегодня любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами этой страны токсичны", – уверен Кабанов.

Что будет дальше в контактах между двумя странами – вопрос открытый, считает он. Эксперт выразил мнение, что при действующем руководстве республики вряд ли отношения между Россией и Азербайджаном смогут вернуться в русло дружеских.

