Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне

Баку накаляет ситуацию

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил с заявлением о том, что его страна хоть и стремится к миру, но не может позволить себе терять бдительность. Он пожаловался, что международная обстановка слишком непредсказуема, и именно поэтому страна должна в любой момент быть готовой к возможным угрозам. Политик отметил, что ответственность за безопасность государства лежит только на самих азербайджанцах.

Он подчеркнул, что в регионе существуют риски, которые в Баку рассматривают как реальные источники опасности. В ответ на это власти продолжают укреплять обороноспособность страны. Как отметил президент, в распоряжение армии поступили современные беспилотные летательные аппараты, закуплены новые артиллерийские системы.

Кроме того, Азербайджан заключил контракты на поставку новейших боевых самолетов. При этом имеющаяся авиационная техника уже прошла модернизацию и получила дополнительные возможности. По словам азербайджанского лидера, все эти меры направлены на то, чтобы республика была готова защитить себя в любых обстоятельствах, даже если ситуация в мире обострится неожиданно.

"Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне", – объявил он.

Напомним, отношения между Баку и Москвой в последнее время резко ухудшились. Так, недавно Азербайджан открыто поддержал врага России.