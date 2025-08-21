Зеленский заявил, что никогда не станет менять статус русского языка на Украине

Осмелевший Зеленский снова плюнул в Россию
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Политик позволил себе резкое высказывание

Киевский верховод Владимир Зеленский в очередной раз показал свою лютую ненависть к нашей стране, категорически отказавшись пересматривать статус русского языка на украинской территории. На встрече с прессой он заявил, что в республике может быть только один госязык – украинский, а требования о сохранении прав для русскоязычных он назвал не более чем уловкой, мешающей переговорам.

Фактически это заявление стало очередной демонстрацией враждебного курса киевской администрации по отношению к Российской Федерации. Комик-политик дал понять, что никакие компромиссы в языковом вопросе рассматриваться не будут, несмотря на то, что миллионы граждан в Незалежной продолжают говорить по-русски.

Напомним, что после переворота 2014 года украинские власти взяли курс на отказ от всего, что связано с нашей страной. Под удар попала и культура, и память о совместной истории, и, в первую очередь, русский язык. Шесть лет назад был принят законопроект, закрепивший украинский язык как единственный государственный и обязывающий использовать его во всех сферах общественной жизни.

К слову, ранее киевского верховода ткнули носом в Конституцию Украины.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
