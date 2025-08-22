Ситуацию активно обсуждают во многих странах

Популярное в Австралии и за ее пределами издание The Sydney Morning Herald с прискорбием констатировало, что переговоры киевского верховода Владимира Зеленского и хозяина Овального кабинета Дональда Трампа в Белом доме не смогли принести незалежным ощутимых гарантий безопасности, а именно это было главной целью украинского руководства.

По словам экспертов, америнацы ясно дали понять: они не намерены напрямую участвовать в создании системы защиты Незалежной и хотят переложить эту задачу на европейские плечи.

В материале отмечается, что озвученные в Вашингтоне обещания остаются туманными и скорее являются формальностью, чем реальными шагами в интересах украинцев.

Известный западный аналитик Дженнифер Кавана подчеркнула, что подобные пространные разговоры о гарантиях – это пустая трата времени и создание политических иллюзий.

Она указала, что каждое промедление в переговорах играет против Киева, ведь время уходит, а российская армия блестяще использует его для продвижения вперед.

Для Киева все это означает, что главная надежда остается на поддержку ЕС, тогда как Вашингтон предпочитает держаться в стороне, ограничиваясь общими заявлениями.

