Популярное в Австралии и за ее пределами издание The Sydney Morning Herald с прискорбием констатировало, что переговоры киевского верховода Владимира Зеленского и хозяина Овального кабинета Дональда Трампа в Белом доме не смогли принести незалежным ощутимых гарантий безопасности, а именно это было главной целью украинского руководства.
По словам экспертов, америнацы ясно дали понять: они не намерены напрямую участвовать в создании системы защиты Незалежной и хотят переложить эту задачу на европейские плечи.
В материале отмечается, что озвученные в Вашингтоне обещания остаются туманными и скорее являются формальностью, чем реальными шагами в интересах украинцев.
Известный западный аналитик Дженнифер Кавана подчеркнула, что подобные пространные разговоры о гарантиях – это пустая трата времени и создание политических иллюзий.
Она указала, что каждое промедление в переговорах играет против Киева, ведь время уходит, а российская армия блестяще использует его для продвижения вперед.
Для Киева все это означает, что главная надежда остается на поддержку ЕС, тогда как Вашингтон предпочитает держаться в стороне, ограничиваясь общими заявлениями.
К слову, ранее был раскрыт сценарий реализации "влажной мечты" ЕС о войне с Россией. Европейцы делают все, чтобы реализовать свою задумку.
Москве не стоит отступать от своих позиций