Steigan: Евросоюз не сможет пережить усиление БРИКС и ШОС

"Разорвут на части": на Западе в ужасе от произошедшего на саммите ШОС
Кадр: YouTube
По оценкам многих экспертов, мир ждут глобальные перемены

На прошедшем в Тяньцзине саммите ШОС произошло явное укрепление партнерства между Россией, Китаем и другими государствами. Именно этот факт вызвал бурную реакцию на Западе.

Норвежский журналист Пол Стейган заявил, что Европейский союз стоит на грани распада. По его словам, ЕС больше не имеет будущего, а усиливающиеся БРИКС и ШОС окончательно лишат его влияния.

Он отметил, что США добивают европейцев пошлинами, наша страна разрушила их планы на украинские ресурсы, а новые блоки – БРИКС и ШОС – выходят вперед в экономике, торговле и технологиях.

Автор добавил, что бизнес будет ориентироваться на страны, где открываются реальные перспективы. И в этом контексте возможности, которые предлагают ШОС и БРИКС, выглядят куда привлекательнее, чем европейские.

Стейган подчеркнул, что ЕС буквально "разорвут на части" как внутренние противоречия, так и внешнее давление.

Саммит в Тяньцзине собрал более двадцати лидеров и представителей международных организаций. Здесь уже явно обозначилась новая расстановка сил, которая пугает западные столицы.

К слову, ранее на Западе закатили истерику из-за беспрецедентного шага российского главнокомандующего Владимира Путина. За действиями нашего президента наблюдают во всем мире.

Источник: Steigan ✓ Надежный источник
