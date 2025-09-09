ВСУ нанесли удар по Сочи, есть жертва

ВСУ нанесли удар по Сочи: есть жертва
Фото: www.unsplash.com
Курортный город попал под атаку

В Адлерском районе Сочи в результате нападения "крылатого засланца" расстался с жизнью мужчина. Такой печальной информацией поделился глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что целью удара были гражданские объекты, а жертва оказался за рулем авто, на который рухнули осколки дрона. Очередная попытка атаки со стороны киевского режима привела к кровавой трагедии.

По имеющейся на данный момент информации, повреждения получили шесть частных домов. Пострадали фасады, крыши, заборы и окна.

На месте происшествия работают эксперты. Ведется оценка разрушений, специалисты уже приступили к устранению последствий нападения врага.

Семье жертвы пообещали оказать всю необходимое поддержку. Кроме того, власти города помогут жителям в восстановлении поврежденного жилья.

В администрации курортного города подчеркнули, что угрозы для населения и туристов на данный момент отсутствуют. Городская инфраструктура продолжает функционировать в обычном порядке. Воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы. Жители и гости курорта могут спокойно планировать поездки.

Власти Краснодарского края пообещали держать ситуацию под личным контролем. Все необходимые меры для стабилизации обстановки принимаются незамедлительно.

К слову, ранее было раскрыто, сколько американских боевиков погибли в зоне спецоперации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
