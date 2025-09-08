На украинских землях много "гостей" из других стран

Газета New York Times поделилась любопытной информацией о том, сколько американских головорезов завершили свой земной путь под огнем российских военных.

Так, сообщается, что на украинских землях погибли более 90 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Эти данные основаны на информации киевского музея истории Украины во Второй мировой войне.

Издание отмечает, что с 2022 года в зону конфликта могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США. Со временем среди них стало больше людей старшего возраста, ветеранов американской армии и тех, кто не имел боевого опыта, но хотел вновь попробовать себя в военной службе, недоступной для них на родине из-за возраста или полученных травм.

В материале уточняется, что по меньшей мере 92 человека из США расстались с жизнями в ходе боевых действий.

Главное оборонное ведомство нашей страны ранее отмечало, что украинские власти используют иностранцев в качестве "пушечного мяса". При этом министерство подчеркивало, что российская армия продолжит уничтожать наемников по всей территории Украины.

Сами иностранные бойцы в интервью не раз признавали, что слаженности в их действиях практически нет, а вероятность выжить крайне низка. Многие из них отмечали, что масштабы боев на Украине значительно превосходят то, с чем им приходилось сталкиваться в Афганистане или на Ближнем Востоке.

