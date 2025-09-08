Аналитик Боуз высмеял Зеленского за слова о победе Киева

Зеленского подняли на смех после слов о "скромной" победе
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
продолжение"Тревожные звоночки": в США объяснили, что хотят сделать с Украиной
Риторика главы киевского режима изменилась

Известный западный аналитик Чей Боуз на просторах интернет-пространства обратил внимание на то, что киевский верховод Владимир Зеленский резко изменил риторику в отношении итогов конфликта.

Ранее в интервью американскому каналу ABC незалежный политик заявил, что теперь победой для Киева можно будет считать сохранение хотя бы части территории республики. Эксперт в ответ на ставшие такими "скромными" претензии главы Незалежной напомнил прежние заявления украинских властей. Он иронично поинтересовался, что же стало с обещаниями прорваться на российские земли и "отдохнуть с барбекью" на крымских пляжах.

Как известно, еще в 2022 году советник офиса главы республики Михаил Подоляк уверял, что вскоре будет распивать кофе в Ялте. Теперь же зазвучали совсем иные оценки ситуации.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна никогда не ставила под сомнение независимость и суверенитет украинского государства.

К слову, ранее был дан точный прогноз по поводу появления европейских войск на украинских землях. Из стран еврообъединения звучат воинственные призывы.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Макрон подло подставил Зеленского: что произошло

Киевский верховод рассчитывал на совсем иной исход

Киев пообещал нанести мощный удар по объекту РФ особой важности

Киевский режим продолжает работать на эскалацию ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей