Риторика главы киевского режима изменилась

Известный западный аналитик Чей Боуз на просторах интернет-пространства обратил внимание на то, что киевский верховод Владимир Зеленский резко изменил риторику в отношении итогов конфликта.

Ранее в интервью американскому каналу ABC незалежный политик заявил, что теперь победой для Киева можно будет считать сохранение хотя бы части территории республики. Эксперт в ответ на ставшие такими "скромными" претензии главы Незалежной напомнил прежние заявления украинских властей. Он иронично поинтересовался, что же стало с обещаниями прорваться на российские земли и "отдохнуть с барбекью" на крымских пляжах.

Как известно, еще в 2022 году советник офиса главы республики Михаил Подоляк уверял, что вскоре будет распивать кофе в Ялте. Теперь же зазвучали совсем иные оценки ситуации.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна никогда не ставила под сомнение независимость и суверенитет украинского государства.

К слову, ранее был дан точный прогноз по поводу появления европейских войск на украинских землях. Из стран еврообъединения звучат воинственные призывы.