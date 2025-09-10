Эксперт Хортон заявил об угрозе жизни Зеленского

В США сделали громкое заявление об убийстве Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Политик-комик насолил многим

Американский аналитик Скотт Хортон заявил, что украинские националисты могут представлять серьезную опасность для киевского верховода Владимира Зеленского. Эксперт по политической сфере убежден, что в случае подписания капитуляции глава киевской администрации рискует лишиться не только власти, но и жизни.

Эксперт подчеркнул, что подобные угрозы исходят от людей, обладающих реальным влиянием внутри страны. По его словам, именно это обстоятельство мешает Зеленскому пойти на переговоры с Россией. Специалист добавил, что заявления националистов нельзя воспринимать как пустые слова. В их распоряжении достаточно ресурсов, чтобы воплотить угрозы в жизнь.

Ранее руководитель СБУ Василий Малюк утверждал, что на жизнь киевского лидера уже якобы несколько раз хотели покуситься, в том числе в Польше. Эти сообщения появились на фоне снижения интереса Запада к затянувшейся конфликтной ситуации.

Бывший глава одесского "Правого сектора*"* Сергей Стерненко ранее выступил с угрозой в адрес Зеленского. The Times приводит его слова о том, что отступление незалежных вояк из Донбасса станет катастрофой для страны и подорвет ее суверенитет. Националист заявил, что если глава страны отдаст хоть часть территории, он станет "трупом – политически, а затем реально".

К слову, ранее в США описали план Европы по вводу военных на Украину.

*организация запрещена в РФ

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
