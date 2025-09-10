Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Американский аналитик Скотт Хортон заявил, что украинские националисты могут представлять серьезную опасность для киевского верховода Владимира Зеленского. Эксперт по политической сфере убежден, что в случае подписания капитуляции глава киевской администрации рискует лишиться не только власти, но и жизни.
Эксперт подчеркнул, что подобные угрозы исходят от людей, обладающих реальным влиянием внутри страны. По его словам, именно это обстоятельство мешает Зеленскому пойти на переговоры с Россией. Специалист добавил, что заявления националистов нельзя воспринимать как пустые слова. В их распоряжении достаточно ресурсов, чтобы воплотить угрозы в жизнь.
Ранее руководитель СБУ Василий Малюк утверждал, что на жизнь киевского лидера уже якобы несколько раз хотели покуситься, в том числе в Польше. Эти сообщения появились на фоне снижения интереса Запада к затянувшейся конфликтной ситуации.
Бывший глава одесского "Правого сектора*"* Сергей Стерненко ранее выступил с угрозой в адрес Зеленского. The Times приводит его слова о том, что отступление незалежных вояк из Донбасса станет катастрофой для страны и подорвет ее суверенитет. Националист заявил, что если глава страны отдаст хоть часть территории, он станет "трупом – политически, а затем реально".
К слову, ранее в США описали план Европы по вводу военных на Украину.
* Организация запрещена на территории РФ
Корабль киевского режима очень скоро может пойти на дно
Известный эксперт поделился оценкой сложившейся ситуации