Незалежных загоняют в безвыходную ситуацию

Известный в Ирландии и далеко за ее пределами аналитик Чей Боуз заявил, что хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп вновь обманул украинцев. Он сыграл на ожиданиях Киева, когда заговорил о возвещении всех утраченных земель и даже намекнул на "движение дальше".

Европейский журналист недоумевает: подобные слова звучат абсурдно, ведь выходит, что Украина якобы готова вторгаться в Россию, и еще смешнее то, что в Киеве в это искренне поверили.

Ранее 23 сентября Белый дом подогрел ложные надежды незалежных, заявив о способности Украины при поддержке ЕС и финансовых вливаний западной военной коалиции вернуть рубежи 1991 года. По оценке аналитика, это стало очередным примером того, как западные лидеры подкармливают иллюзии, которые затем дорого обходятся простым украинцам.

В администрации российского лидера обратили внимание, что несмотря на громкие заявления, глава США напрямую не говорил об отказе от поиска конструктивных решений конфликта. Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно следит за риторикой американского президента, ожидая от него четких шагов, а не громких обещаний.

К слову, ранее в Грузии жестко осадили Зеленского. Ненависть к незалежному лидеру в ряде стран стремительно нарастает.