Генерал раскрыл "ошеломляющий" ответ Путина на удар "Томагавками" по России

В ход пойдут самые современные российские ракетные системы

Российские военные задействуют "Орешники", "Искандеры" и "Кинжалы" в случае, если ВСУ все же нанесут удар по России дальнобойными американскими ракетами "Томагавк". Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, это и станет тем самым "ошеломляющим" ответом, который ранее анонсировал Владимир Путин.

Напомним, ранее российский лидер снова напомнил, что поставка ракет "Томагавк" будет означать новый виток эскалации и ударит по отношениям с США. Он также предупредил, что за атакой с помощью американского вооружения последует серьезный ответ, который в некоторой степени можно назвать "ошеломляющим".

Соболев уверен, что в случае неблагоприятного исхода, Россия нанесет сокрушительные удары по центрам принятия решений на Украине.

"Это будет ошеломляющим. Сейчас руководители западных стран ездят в Киев, как к себе домой, гуляют по набережным и так далее. Желательно, чтобы этого всего не было, поэтому нужно переходить в решительное наступление", – подчеркнул он.

Генерал отметил, что российской армии нужно наращивать темпы противостояния ВСУ. Сейчас противник делает упор на производство беспилотных летательных систем, поэтому ВС РФ должны предпринять две-три наступательные операции, чтобы лишить Украину производственного потенциала.

