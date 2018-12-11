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Надежда Савченко начнет есть

Нардеп прекратит голодовку на днях

Народная избранница перестанет морить себя голодом. Начиная с 13 декабря она пересмотрит свое отношение к хлебу и воде. 

Об этом заключенная под стражу Надежда Савченко объявила в Шевченковском суде Киева.

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"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу – решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк... На восьмой день я начинаю пить и выходить из голодовки", – цитирует ее "Украинская правда".

Оксана ПОДТУРКИНА
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