Надежда Савченко начнет есть

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Народная избранница перестанет морить себя голодом. Начиная с 13 декабря она пересмотрит свое отношение к хлебу и воде.
Об этом заключенная под стражу Надежда Савченко объявила в Шевченковском суде Киева.
"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу – решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк... На восьмой день я начинаю пить и выходить из голодовки", – цитирует ее "Украинская правда".
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