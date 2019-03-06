Идущие в Керченский пролив иностранные суда предложили "раздевать догола"

Новые правила прохода по Северному морскому пути пора распространять на другие акватории РФ

После "керченского инцидента" Москва должна ввести жесткие ограничения для иностранцев на использование Керченского пролива. Так считает сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

По его мнению, если раньше корабли других государств ждали разрешения на вход в российские воды, то сейчас они чувствуют себя вольготно и без разрешения. При этом им хватает наглости считать наши акватории международными.

"Керченский пролив – это наши территориальные воды. Вы можете не признавать Крым нашим, но если вы не запросите разрешение, то не пройдете",

– сказал Блытов в беседе с телеканалом "Царьград".

Эксперт предложил ввести правило, согласно которому желающие пройти в Керченский пролив должны отправлять запрос за 45 суток. Такие ограничения могли бы стать своеобразной санкцией Москвы против Запада, который не чурается использовать санкционное давление при любой возможности. Однако он оговорился, что подобная практика должна касаться прежде всего военных кораблей, а не гражданских.

"Вот военных кораблей это вообще может так касаться, что их раздевать догола и досматривать придется. Я бы так сделал", – заявил он.

Блытов также припомнил историю с передачей нескольких российских акваторий Норвегии, что позже обернулось проблемами для РФ. Норвежцы не раз задерживали в них российские рыболовецкие суда и требовали с России пени.