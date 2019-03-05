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Звезда "Аншлага" рассказала о трагедии всей жизни

Карина Зверева. Фото: www.globallookpress.com
Карина Зверева жалеет о том, что много занималась карьерой

Бывшая жена Геннадия Ветрова стала известна по образу Ляли в известной юмористической передаче. Пара была вместе почти 15 лет, но они так и не решились завести детей. Теперь артистка жалеет, что не подарила супругу наследника – рассказала звезда Пятому каналу.

На сцене "Аншлага" она появилась в образе молодой сексуальной красавицы. Этим она и привлекала Ветрова, который был на 19 лет старше. Мужчина даже решился поставить штамп в паспорте в третий раз. Отношения супругов считались крепкими, но до детей дело так и не дошло. Возможно, из-за того, что у юмориста уже был ребенок от прошлого брака.

Карина Зверева. Фото: www.globallookpress.com

Ради своей семьи Карина пожертвовала карьерой певицы – именно ее приглашали заменить Жанну Фриске в "Блестящих". Тогда девушка от предложения отказалась, но после решила петь сольно – плотный график выступлений поставил точку в отношениях с Ветровым после 14 лет брака.

Сейчас 41-летняя Карина Зверева в отношениях с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым, от которого родила сына.

"Я очень жалею, что поздно родила и что не настояла с Геной по молодости, по глупости. Понюхала сцену, и понеслось – гастроли. У него уже дочка была, и он особо не настаивал. Ну, успеем. А когда решили. Дети рождаются в любви. И вот сейчас, когда сын растет, он каждый день меняется. Мне хочется еще и еще маленького человека вырастить со своей личностью", – призналась звезда эстрады.


Дарья ПЕТРОВА
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