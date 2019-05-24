Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Глупо": звезду "Дома-2" затравили после операции

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Россияне выступили против фотошопа

Дарья Пынзарь недавно избавилась от пухлости лица, из-за чего комплексовала. Теперь красотка с удовольствием демонстрирует результаты операции, которой осталась довольна. Под свежим снимком экс-участница телестройки заявила, что опубликовала фото без ретуши, но нарвалась на шквал критики.

"В последнее время "идеальная" картинка надоела, лично мне, поры же есть у всех в Реале, зато в инсте нет ни у кого))) поставлю такую безфотошпную",

– написала Дарья.

Мнение подписчиков звезды разделилось. Одни пришли к выводу, что экс-участница "Дома-2" использовала фоторедакторы для улучшения своего и без того прекрасного личика. Ведь на снимке не видно ни одной мимической морщинки и легкого несовершенства кожи.

"Ну да, без фотошопа", "Без фотошопа тут только сирень", "Даже смешно… Без фотошопа, но с фейстюн", "Вы и так красивая и ухоженная. Не понимаю, что вы там фотошопите. Честно", "Ну после операции было бы странно фотошопить! зачем тогда она вообще нужна!" – высмеяли девушку недоброжелатели, передает издание "Экспресс газета".

Другие же принялись обсуждать тот факт, что Пынзарь злоупотребляет услугами косметологов и пластических хирургов.

"Дарья Вы и так симпатичная, хватит пластик", "Представляю какая бы была Даша, если бы вообще с лицом никогда бы ничего не делала", "Какая же она живая?!?!))))) Всё переделано!", "А зачем фотошоп, если пластических операций сделано в реале. Получается– и так искусственная. Глупо Дарья "поумничала"", – отметили интернет-пользователи.

Впрочем, фанаты уверены, что после операции Дарья стала еще красивее. Многие поклонники считают, что главное, что звезда чувствует себя более уверено. При этом подписчики экс-участницы "Дома-2" сошлись во мнении, что Пынзарь всегда выглядела прекрасно и ее с легкостью можно назвать настоящей русской красоткой.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей