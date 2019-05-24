"Глупо": звезду "Дома-2" затравили после операции

Россияне выступили против фотошопа

Дарья Пынзарь недавно избавилась от пухлости лица, из-за чего комплексовала. Теперь красотка с удовольствием демонстрирует результаты операции, которой осталась довольна. Под свежим снимком экс-участница телестройки заявила, что опубликовала фото без ретуши, но нарвалась на шквал критики.

"В последнее время "идеальная" картинка надоела, лично мне, поры же есть у всех в Реале, зато в инсте нет ни у кого))) поставлю такую безфотошпную",

– написала Дарья.

Мнение подписчиков звезды разделилось. Одни пришли к выводу, что экс-участница "Дома-2" использовала фоторедакторы для улучшения своего и без того прекрасного личика. Ведь на снимке не видно ни одной мимической морщинки и легкого несовершенства кожи.

"Ну да, без фотошопа", "Без фотошопа тут только сирень", "Даже смешно… Без фотошопа, но с фейстюн", "Вы и так красивая и ухоженная. Не понимаю, что вы там фотошопите. Честно", "Ну после операции было бы странно фотошопить! зачем тогда она вообще нужна!" – высмеяли девушку недоброжелатели, передает издание "Экспресс газета".

Другие же принялись обсуждать тот факт, что Пынзарь злоупотребляет услугами косметологов и пластических хирургов.

"Дарья Вы и так симпатичная, хватит пластик", "Представляю какая бы была Даша, если бы вообще с лицом никогда бы ничего не делала", "Какая же она живая?!?!))))) Всё переделано!", "А зачем фотошоп, если пластических операций сделано в реале. Получается– и так искусственная. Глупо Дарья "поумничала"", – отметили интернет-пользователи.

Впрочем, фанаты уверены, что после операции Дарья стала еще красивее. Многие поклонники считают, что главное, что звезда чувствует себя более уверено. При этом подписчики экс-участницы "Дома-2" сошлись во мнении, что Пынзарь всегда выглядела прекрасно и ее с легкостью можно назвать настоящей русской красоткой.