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"Ну ты даешь": Пугачева поразила Галкина приемами карате

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Певица продемонстрировала физические способности

Максим Галкин поделился с фанатами семейным видео. Главной звездой ролика должна была стать дочь Лиза, которая изображала боевые приемы и садилась на шпагат. За кадром был слышен голос Аллы Пугачевой, которая подначивала девочку показать удар ногой.

Решив показать наследнице пример, Примадонна в платье сильно ударила ботинком по шкафу, после чего раздался громкий смех ее мужа. Юморист был очень удивлен выходкой супруги.

"Мама, ну ты даешь",

– прокомментировал он.

Скриншот instagram.com/elizaveta_galkinaa/

Как сообщает "Пятый канал", боевыми навыками Пугачева сразила не только мужа, но и подписчиков:

"Алла, как всегда, не перестает удивлять:) Браво, вот это выпад!!!", "Лиза с мамой каратистки", "Волочкова отдыхает", "Мама-каратистка", "Молодец Лизочка! И маме преподала урок, и затмила Волочкову".

Восхищенные комментарии сменились критикой. Некоторые предположили, что Максим специально выставляет Примадонну в невыгодном свете. "Алла тут уж не позорилась бы, как старый сморчок, согнувшись, выскочила, ну неприятно это, Макс специально, что ли, ее в таком цвете выставляет", – отметили они.

Дарья ПЕТРОВА
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