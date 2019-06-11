"Ну ты даешь": Пугачева поразила Галкина приемами карате

Певица продемонстрировала физические способности

Максим Галкин поделился с фанатами семейным видео. Главной звездой ролика должна была стать дочь Лиза, которая изображала боевые приемы и садилась на шпагат. За кадром был слышен голос Аллы Пугачевой, которая подначивала девочку показать удар ногой.

Решив показать наследнице пример, Примадонна в платье сильно ударила ботинком по шкафу, после чего раздался громкий смех ее мужа. Юморист был очень удивлен выходкой супруги.

"Мама, ну ты даешь",

– прокомментировал он.

Как сообщает "Пятый канал", боевыми навыками Пугачева сразила не только мужа, но и подписчиков:

"Алла, как всегда, не перестает удивлять:) Браво, вот это выпад!!!", "Лиза с мамой каратистки", "Волочкова отдыхает", "Мама-каратистка", "Молодец Лизочка! И маме преподала урок, и затмила Волочкову".

Восхищенные комментарии сменились критикой. Некоторые предположили, что Максим специально выставляет Примадонну в невыгодном свете. "Алла тут уж не позорилась бы, как старый сморчок, согнувшись, выскочила, ну неприятно это, Макс специально, что ли, ее в таком цвете выставляет", – отметили они.