"Ну ты даешь": Пугачева поразила Галкина приемами карате

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Максим Галкин поделился с фанатами семейным видео. Главной звездой ролика должна была стать дочь Лиза, которая изображала боевые приемы и садилась на шпагат. За кадром был слышен голос Аллы Пугачевой, которая подначивала девочку показать удар ногой.
Решив показать наследнице пример, Примадонна в платье сильно ударила ботинком по шкафу, после чего раздался громкий смех ее мужа. Юморист был очень удивлен выходкой супруги.
"Мама, ну ты даешь",
– прокомментировал он.
Как сообщает "Пятый канал", боевыми навыками Пугачева сразила не только мужа, но и подписчиков:
"Алла, как всегда, не перестает удивлять:) Браво, вот это выпад!!!", "Лиза с мамой каратистки", "Волочкова отдыхает", "Мама-каратистка", "Молодец Лизочка! И маме преподала урок, и затмила Волочкову".
Восхищенные комментарии сменились критикой. Некоторые предположили, что Максим специально выставляет Примадонну в невыгодном свете. "Алла тут уж не позорилась бы, как старый сморчок, согнувшись, выскочила, ну неприятно это, Макс специально, что ли, ее в таком цвете выставляет", – отметили они.
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