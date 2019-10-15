Близкие актрисы сами допустили распространение слухов, по мнению продюсера

Иосиф Пригожин заявил: ему ничего не известно о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, кроме того, что она тяжело больна. С ней нет никакой связи.

Пригожин сообщил, что все беспокоятся о здоровье Анастасии, и назвал происходящее в медиа ужасным. Однако он подчеркнул, что именно отсутствие какой-либо информации стало катализатором такого ажиотажа.

"Мне непонятна позиция молчания, которую заняло её ближайшее окружение",

– рассказал продюсер RT.

Пригожин подчеркнул, что только близкие Заворотнюк способны прекратить это волнение в обществе относительно здоровья звезды.

Ранее стало известно, что родственники актрисы опровергли информацию о том, что Анастасия впала в кому и состояние сопора. Близкие признали наличие болезни, но опровергли информацию о том, что она не реагирует на окружающих, также они не назвали диагноз.