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Галкин показал ягодицы

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Разочарованные поклонники шоумена набросились на него с критикой

Супруг Примадонны, юморист и телеведущий Максим Галкин, похоже, погрузился в осенний сплин. В своем Instagram он опубликовал видео с подписью: "Эх, где ты, лето?".

На кадрах Максим предстал в полуобнаженным виде, продемонстрировав накаченное тело. По словам артиста, дело было на "каком-то чужом катере". Как раз-таки с судна он и совершил прыжок в переливающееся на солнце море. 

Впрочем, подписчики Галкина остались недовольны его фигурой. Они совсем не обратили внимание на плоский живот шоумена, однако решили, что ему необходимо подкачать другое место. Обругали юмориста и за слишком узкие плавки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"А где прижок то?", "Максим, вы в курсе, что у вас очень плоская попа", "Не люблю когда мужчины в таких маленьких плавках ласточках прям", "На повестке дня обтягивающие плавки Максима", – набросились на звезду интернет-пользователи.    

Однако поклонники своими восторженными отзывами затмили завистников. Предвзятые комментарии затерялись в море фанатской любви. 

"У тя трусы классные", "Фигура спортивная", "Супер плавец", "Вот это форма", "Красавец", – и все в таком духе писали подписчики.   

Напомним, не так давно Галкин раскрыл секрет, какие продукты он ест для укрепления мужской силы.
Ксения АНДРЕЕВА
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