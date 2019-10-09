Разочарованные поклонники шоумена набросились на него с критикой

Супруг Примадонны, юморист и телеведущий Максим Галкин, похоже, погрузился в осенний сплин. В своем Instagram он опубликовал видео с подписью: "Эх, где ты, лето?".

На кадрах Максим предстал в полуобнаженным виде, продемонстрировав накаченное тело. По словам артиста, дело было на "каком-то чужом катере". Как раз-таки с судна он и совершил прыжок в переливающееся на солнце море.

Впрочем, подписчики Галкина остались недовольны его фигурой. Они совсем не обратили внимание на плоский живот шоумена, однако решили, что ему необходимо подкачать другое место. Обругали юмориста и за слишком узкие плавки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"А где прижок то?", "Максим, вы в курсе, что у вас очень плоская попа", "Не люблю когда мужчины в таких маленьких плавках ласточках прям", "На повестке дня обтягивающие плавки Максима", – набросились на звезду интернет-пользователи.

Однако поклонники своими восторженными отзывами затмили завистников. Предвзятые комментарии затерялись в море фанатской любви.

"У тя трусы классные", "Фигура спортивная", "Супер плавец", "Вот это форма", "Красавец", – и все в таком духе писали подписчики.

