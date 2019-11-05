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Волочкова отметила святой день с немытой киской

Волочкова отметила святой день с немытой киской
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Скандальную балерину раскритиковали в социальных сетях

Анастасия Волочкова поздравила всех свои поклонников с праздниками. В Инстаграм танцовщицы появилось изображение иконы и обращение к подписчикам.

"Дорогие, поздравляю вас с Днем Казанской Иконы Богородицы и Днем народного единства. Истинных вам благ и благополучия", – подписала снимок Волочкова.

Чуть позже звезда показала, как проводит святой день. Даже в выходной балерина отправилась на тренировку, а после сняла кота Лакки. Подписчики не раз упрекали Волочкову в том, что животное выглядит неопрятно. Вот и на последнем фото киска Волочковой кажется немытой и нечесаной. 

Фото: instagram.com/volochkova_art

Подписчики Волочковой по-прежнему не упускают возможности покритиковать звезду. Танцовщица же старается удалять все негативные комментарии.

"Как можно было быть самой красивой и известной примой балериной Большого театра и так скатиться вниз?", "Кто спонсор вот этого всего позора?", "Хватит чистить комментарии", "Какая за ночь зачистка произошла в комментах. И не лень же!" – написали подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова выступила на концерте Аллы Пугачевой, после которого Примадонну потеряли. 

Дарья ПЕТРОВА
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