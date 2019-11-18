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Собчак поздравили с рождением сына

Собчак поздравили с рождением сына
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей и ее малышу пожелали здоровья и счастья

Ксения Собчак опубликовала в Instagram новое фото. На нем блондинка показана с сыном на руках, которого нежно целует. А под кадром она поделилась радостью.

"Правильно все-таки люди говорят: хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам!", – отметила светская львица. И сообщила, что "источник счастья живет в ее доме "на постоянке". Этими трогательными словами она отметила день рождения сына, которому исполнилось три года.

Подписчики не остались равнодушны. Одни делились впечатлениями, на кого похож Платон ( это он на снимке с мамой), другие восхищались им и желали ему всего доброго, а также намекнули звезде, что на этом не нужно останавливаться: "Ксюшенька, у Вас замечательный малыш!.. Счастья вам много-много", "Поздравляю! Желаю крепкого здоровья маме и сыну", "Какой ребенок... еще и умен не по годам", "Он чудесный", "Славный", "Милый", "Как с картинки...", "Самое верное и всегдашнее счастье... И оно растет... А два счастья – еще лучше".    

Были и такие, кто заговорил о новой семье телеведущей. "А правда то, что у гостевой брак?" – поинтересовался один из них.

Как сообщалось на днях, Ксении Собчак не живет с новым мужем – Константином Богомоловым. Это дало повод для слухов о том, что режиссер не поладил с матерью жены, которая помогает с воспитанием малыша и не одобряла свадьбу дочери, отмечат "Вечерняя Москва". Однако проблем в отношениях молодоженов нет – они строят совместный дом, и должны переехать в него очень скоро, а покаездят в гости друг к другу, и светская львица постоянно на связи с супругом.

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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