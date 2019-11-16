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Собчак живет отдельно от мужа

Собчак живет отдельно от мужа
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер снимает жилье в центре Москвы, а телеведущая проводит ночи в загородном доме

Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов живут в разных местах. Об этом рассказали журналистам коллеги и знакомые супругов.

Однако проблем в браке режиссера и журналистки нет – они строят совместный дом, в который должны переехать в 2020-м. А пока порой они остаются то у нее дома, то у него. Как сообщили источники, близкие к паре, изданию "Комсомольская правда", Собчак контролирует Богомолова. Телеведущая знает обо всех передвижениях мужа, с которым постоянно находится на связи.

За чистотой одежды режиссера следит специальный человек, а личный шеф-повар готовит им обеды и ужины. Оба супруга много работают, но находят время выпить бокал вина в компании друг друга.

При этом в Сети то и дело ходят слухи о том, что Собчак ждет второго ребенка. Однако сама теледива не комментирует теории фанатов о грядущем пополнении в семействе. 

Фоторепортаж
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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Полина ИВАНОВА

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