Режиссер снимает жилье в центре Москвы, а телеведущая проводит ночи в загородном доме

Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов живут в разных местах. Об этом рассказали журналистам коллеги и знакомые супругов.

Однако проблем в браке режиссера и журналистки нет – они строят совместный дом, в который должны переехать в 2020-м. А пока порой они остаются то у нее дома, то у него. Как сообщили источники, близкие к паре, изданию "Комсомольская правда", Собчак контролирует Богомолова. Телеведущая знает обо всех передвижениях мужа, с которым постоянно находится на связи.

За чистотой одежды режиссера следит специальный человек, а личный шеф-повар готовит им обеды и ужины. Оба супруга много работают, но находят время выпить бокал вина в компании друг друга.

При этом в Сети то и дело ходят слухи о том, что Собчак ждет второго ребенка. Однако сама теледива не комментирует теории фанатов о грядущем пополнении в семействе.