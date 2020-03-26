Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Мать Собчак ночью увезли в Коммунарку

Мать Собчак ночью увезли в Коммунарку
Людмила Нарусова. Фото:Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРоссийские туристы сдадут анализы на коронавирус прямо в аэропортах
Сенатора Людмилу Нарусову отправили в главную коронавирусную больницу на обследование

Подозрения на коронавирус и Людмилы Нарусовой не подтвердились. Политик сдала тест на наличие инфекции и он оказался отрицательным. 

Жена покойного Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова находится в госпитале в Коммунарке. Туда политика доставили из столичной больницы, куда она обратилась за медпомощью. У сенатора подозревают коронавирус. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

Сейчас Людмилу Нарусову отправили на обследование. Уже взяли мазки на анализы. В скором времени выяснится, есть ли у нее коронавирус, пишет "Пятый канал". 

Позже коллега политика – глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко – пояснил, что мать Ксении Собчак приняла решение уйти в самоизоляцию из-за того, что общалась с приехавшими из заграницы людьми, пишет  RT

Ксения Собчак информацию о госпитализации матери не подтвердила. Известно, что она после развода с первым мужем Максимом Виторганом живет вместе с матерью и сыном в роскошном доме в Подмосковье.

Ранее с подозрением на коронавирус в Коммунарку привезли звезду российской и советской сцены Льва Лещенко. СМИ  сообщали, что артиста даже перевели в реанимацию. 

Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей