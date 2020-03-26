Сенатора Людмилу Нарусову отправили в главную коронавирусную больницу на обследование

Подозрения на коронавирус и Людмилы Нарусовой не подтвердились. Политик сдала тест на наличие инфекции и он оказался отрицательным.

Жена покойного Анатолия Собчака и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова находится в госпитале в Коммунарке. Туда политика доставили из столичной больницы, куда она обратилась за медпомощью. У сенатора подозревают коронавирус. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

Сейчас Людмилу Нарусову отправили на обследование. Уже взяли мазки на анализы. В скором времени выяснится, есть ли у нее коронавирус, пишет "Пятый канал".

Позже коллега политика – глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко – пояснил, что мать Ксении Собчак приняла решение уйти в самоизоляцию из-за того, что общалась с приехавшими из заграницы людьми, пишет RT.

Ксения Собчак информацию о госпитализации матери не подтвердила. Известно, что она после развода с первым мужем Максимом Виторганом живет вместе с матерью и сыном в роскошном доме в Подмосковье.

Ранее с подозрением на коронавирус в Коммунарку привезли звезду российской и советской сцены Льва Лещенко. СМИ сообщали, что артиста даже перевели в реанимацию.