От лба до подбородка: какие операции сделала Бабкина на лице

От лба до подбородка: какие операции сделала Бабкина на лице
Надежда Бабкина. Фото: Sergey Petrov / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Внешность артистки изучил хирург

Времена, когда уход женщины за собой представлял умывание кубиками льда и кружочки огурцов на глаза, давно прошли. Теперь те, кто хочет выглядеть моложе, готовы пройти огонь и воду. Взять, например, Надежду Бабкину.

Артистке, которой недавно исполнилось 73 года, много кто даст гораздо меньше. Дело и в ее энергичности, и в том, бесспорно, как выглядит ее лицо. Однако, многие уверяют, что без вмешательства хирурга певица вряд ли выглядело бы так хорошо. Именно поэтому пластический хирург изучила фотографии казачки, чтобы сообщить сколько Бабкина потратила на пластику.

Выполнена была, по мнению специалиста, круговая подтяжка лица, которая встала Надежде Бабкиной примерно в 400 тысяч рублей. Блефаропластика, которую, наверняка, также предложили сделать артистке, вышла еще в 150 тысяч. Платизмопластика на подбородке – еще плюс 200 тысяч.

Ну и вишенкой на торте стали, считает эксперт, уколы красоты, видов которых бывает необычайно много и каждый курс которых стоит около 50 тысяч рублей. Таким образом, по минимальным подсчетам, потратила на пластику Надежда Бабкина 800 тысяч рублей.

Подметила хирург также то, что ее коллега перетянул кожу на лице певицы, из-за чего ей тяжело дается даже обычная улыбка. Однако, уверяет эксперт, постепенно кожа на лице Надежды Бабкиной растянется и ей станет гораздо проще выражать свои эмоции.

Источник: Passion ✓ Надежный источник
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