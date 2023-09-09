Заявлено об амнистии Пугачевой после возвращения в Россию

Заявлено об амнистии Пугачевой после возвращения в Россию
Фото: соцсети
Артистку подумывают простить

После того, как политическая ситуация станет более спокойной, сбежавших из России звезд непременно амнистируют. Это особенно касается таких творческих величин, как Алла Пугачева, заявил политолог Грег Вайнер.

В беседе с "Украина.ру" он напомнил, что когда-то США проходили через аналогичный процесс консолидации общества в период войны во Вьетнаме. Тогда из страны сбежали многие звезды, выступавшие против боевых действий – основным приютом для них стала Канада. Некоторые уезжали, стараясь избежать мобилизации.

По его словам, тогда страна недосчиталась 300 тысяч собственных граждан, часть из которых, впрочем, после объявления амнистии вернулись назад. В их числе была и знаменитая актриса Джейн Фонда, которая до сих пор активно занимается профессиональной деятельностью, несмотря на преклонный возраст.

Сейчас же, спустя время, американское общество стало более патриотичным, а шоу-бизнес активно поддерживает интересы государства.

"Неизбежна, я считаю, амнистия бежавших российских селебрити – обязательно будет примирение общества", – заявил эксперт.

Это, по его мнению, коснется Пугачевой и других звезд российской эстрады, если они примут решение вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева отправила супруга жить к другой женщине.

Источник: Украина.ру
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