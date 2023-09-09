Заявлено об амнистии Пугачевой после возвращения в Россию

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После того, как политическая ситуация станет более спокойной, сбежавших из России звезд непременно амнистируют. Это особенно касается таких творческих величин, как Алла Пугачева, заявил политолог Грег Вайнер.
В беседе с "Украина.ру" он напомнил, что когда-то США проходили через аналогичный процесс консолидации общества в период войны во Вьетнаме. Тогда из страны сбежали многие звезды, выступавшие против боевых действий – основным приютом для них стала Канада. Некоторые уезжали, стараясь избежать мобилизации.
По его словам, тогда страна недосчиталась 300 тысяч собственных граждан, часть из которых, впрочем, после объявления амнистии вернулись назад. В их числе была и знаменитая актриса Джейн Фонда, которая до сих пор активно занимается профессиональной деятельностью, несмотря на преклонный возраст.
Сейчас же, спустя время, американское общество стало более патриотичным, а шоу-бизнес активно поддерживает интересы государства.
"Неизбежна, я считаю, амнистия бежавших российских селебрити – обязательно будет примирение общества", – заявил эксперт.
Это, по его мнению, коснется Пугачевой и других звезд российской эстрады, если они примут решение вернуться в Россию.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева отправила супруга жить к другой женщине.
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