Сбылось предсказание астролога о смерти Пугачевой

Тамара Глоба рассказала, как сделала Примадонне пугающий прогноз

Последние несколько лет Алла Пугачева не перестает удивлять публику своим внешним видом. Обычно люди в ее возрасте жалуются на проблемы со здоровьем, но артистка в свои 74 года до сих пор выглядит молодо и остается бодра. Впрочем, так было далеко не всегда.

Раньше Примадонне не так удачно удавалось поддерживать свежий и цветущий вид. Здоровье певицу тоже, как известно, подводило. А однажды звезда даже оказалось буквально в шаге от смерти. Детали этого случая раскрыла известный астролог Тамара Глоба.

Специалист по толкованию звезд рассказала, что до своего отъезда из России Алла Пугачева не раз обращалась к ней за услугами. Глоба вспомнила, как много лет назад сделала артистке жуткий прогноз, который практически сбылся. Астролог с точностью сделала предсказание о смерти Примадонны после операции.

Как выяснилось, фатальным для певицы едва не стало вмешательство по откачке жира. Когда процедура была проведена, звезда столкнулась с серьезными осложнениями. Состояние знаменитости было настолько тяжелым, что врачам едва удалось вернуть ее к жизни. В результате она перенесла клиническую смерть.

"После операции у Аллы был сильный сепсис, заражение крови, и она действительно чуть не умерла", – рассказала Тамара Глоба.

Составляя тот прогноз, астролог знала, что певица столкнется с серьезной опасностью после проведения процедуры красоты за границей, и предупредила ее об этом. По словам Глобы, это был далеко не единственный ее точный прогноз для Пугачевой. Однако остальные артистка пожелала сохранить в тайне.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что заявлено об амнистии Пугачевой после возвращения в Россию.

