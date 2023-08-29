Звезда "Дома-2" попала в реанимацию из-за смертельного укола врачей

Звезда "Дома-2" попала в реанимацию из-за смертельного укола врачей
Фото: соцсети
Звезда заявила, что чуть не скончалась

Анна Брянская, бывшая участница телешоу "Дом-2", едва не скончалась из-за безответственности врачей. Девушке поставили укол, который мог стать для нее смертельным. Подробности истории знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети.

Обычно лента Брянской пестрит яркими и счастливыми кадрами. Девушка делится историями из своей насыщенной и богатой жизни. Однако новый пост напугал подписчиков.

Брянская собиралась снять симптомы возникшей аллергии антигистаминными препаратами, однако те не оказали желаемый эффект. Тогда девушка была вынуждена обратиться за помощью к профессионалам.

Прибывшие медики скорой помощи вкололи пациентке лекарство, которое вызвало осложнение на сердце. Брянская едва не потеряла сознание, после чего ее доставили в реанимационное отделение.

"Я была на грани жизни и смерти. Скорая помощь меня чуть не убила", – поделилась эмоциями Анна.

Сейчас здоровью знаменитости ничего не угрожает. Однако не известно, какими осложнениями грозит этот случай.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Кристины Асмус. У нее диагностировали инфекционное заболевание. Несмотря на серьезность ситуации, девушка смогла найти для себя плюсы в неприятных симптомах. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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