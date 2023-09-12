"Здесь ее все": объявлено о возвращении Пугачевой в Россию

"Здесь ее все": объявлено о возвращении Пугачевой в Россию
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тамара Глоба заявила, что на приезд артистки указывает прогноз

Уже больше года Алла Пугачева живет в Израиле вместе с семьей. Примадонна покинула родину весной прошлого года, с и тех пор приезжала в российскую столицу всего несколько раз, чтобы решить накопившиеся дела или попрощаться с усопшими друзьями. Одни больше не хотят видеть артистку в родной стране, а другие может и рады были бы ее возвращению, но уже едва ли верят, что оно когда-нибудь состоится.

Знаменитая астролог Тамара Глоба не согласна ни с теми, ни с другими. В новом интервью она рассказала, что знакома с Примадонной давно и не раз составляла для нее прогнозы. Многие из них сбывались с поразительной точностью. Поэтому сейчас Глоба может сказать с полной уверенностью – Пугачева вернется в Россию. Такие выводы она сделала после нового астрологического анализа.

Специалист по толкованию звезд рассказала, что в свое время спрогнозировала отъезд Примадонны. А теперь астролог не сомневается, что не за горами и возвращение знаменитости. Глоба заявила, что за границей артистка находится в "безвоздушном пространстве", поэтому жизнь там ей не подходит. Только в России, по мнению астролога, Пугачева на своем месте.

"Алла вернется. Во-первых, это показывает прогноз. Во-вторых, здесь ее все. Здесь ее воздух", – объявила о возвращении певицы Тамара Глоба.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что сбылось предсказание астролога о смерти Пугачевой. Жуткий, но правдивый прогноз артистке тоже сделала Тамара Глоба.

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Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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